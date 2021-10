La science à la portée de tous – Au Scienscope, les enfants apprennent en s’amusant Les ateliers de l’Université de Genève inaugurent leurs nouveaux locaux. Reportage avec une classe de 7e primaire. Xavier Lafargue

Comment faire fonctionner une horloge électrique sans pile? Les élèves de 7P de l’école En-Sauvy, bien encadrés par les chercheurs de l’Université de Genève, vont y parvenir… LAURENT GUIRAUD

Chimiscope, Physiscope, BioOutils, Astroscope… Derrière ces noms quelque peu triviaux s’ouvre un univers d’expérimentation scientifique. Après dix-huit mois de léthargie dus à la pandémie, le Scienscope de l’Université de Genève (UNIGE) a rouvert ses portes au public ce mardi, avec des locaux tout neufs aménagés dans le bâtiment Sciences II. Premiers cobayes, les élèves d’une classe de 7e primaire de l’école En-Sauvy (Lancy) ont été conquis par les ateliers proposés durant une heure et demie.

«L’acide, c’est sûrement le jus d’orange…» Un élève de 7P de l’école En-Sauvy

Blouse blanche et lunettes de protection sur le visage, ces enfants de 10-11 ans ont été immédiatement plongés dans l’ambiance au Chimiscope. «Dans un labo de chimie, on ne touche à rien, on ne goûte rien!» prévient l’animateur. Les grandes bouteilles de jus d’orange qui trônent sur les tables sont pourtant tentantes… Objectif de l’atelier: faire fonctionner une horloge électrique avec de l’acide et des plaquettes de cuivre et de zinc. Des matériaux utilisés il y a plus de deux cents ans par Alessandro Volta pour fabriquer la première pile… «L’acide, c’est sûrement le jus d’orange», lance un élève. Bien vu!