Droits des femmes – Au Salvador, 30 ans de prison pour un avortement Dans ce pays, l’interruption de grossesse est considérée comme un crime dans tous les cas. Des femmes se battent contre l’une des lois les plus restrictives du monde. Diego Calmard - San Salvador

Des Salvadoriennes manifestent en soutien à Beatriz, une jeune femme enceinte qui se voit refuser un avortement alors que sa vie est menacée par sa grossesse. San Salvador, 8 mars 2023. Marvin RECINOS/AFP

Zuleima se réveille sur un lit d’hôpital, à San Salvador, menottes aux poignets. Elle ne sent plus son bébé dans son ventre. Amenée aux Urgences pour une fausse couche, elle est accusée par les médecins d’avoir voulu avorter. Suit un procès expéditif, puis une condamnation à 26 ans de prison pour «homicide aggravé». En 2013, après dix ans et demi en cellule, elle est relâchée pour bonne conduite.