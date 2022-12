Restaurant vietnamien – Au Saïgon Pearl, des saveurs d’enfance Kim Dinh, la cheffe de cet établissement de Versoix, cuisine comme sa mère une street food asiatique tout à fait succulente. Alain Giroud

Kim Dinh et sa fille Maria. LDD

Un charmant petit restaurant vietnamien où on déguste des plats savoureux en contemplant la fresque murale évoquant la mythique baie d’Halong. Un conseil, allez faire connaissance avec la cuisinière. Kim Dinh vous racontera pourquoi ses clients ont la chance de découvrir les saveurs authentiques de la cuisine de son enfance. «Nous étions une famille pauvre, explique-t-elle. Mon père était gardien à l’Institut Pasteur de Saïgon et ma mère proposait sa cuisine aux passants sur un trottoir. Je restitue aujourd’hui ses saveurs dans un cadre plus élégant. Elle est partie, mais je sais qu’elle doit être fière de moi… » Oui, Kim, Maman Khutiha est heureuse, car les assiettes servies au Saïgon Pearl ravissent le cœur et les papilles.