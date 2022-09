US Open – Au royaume des dingos, qui sera le plus fou? Entre Frances Tiafoe, à la poursuite de son rêve américain, et l’Espagnol Carlos Alcaraz, en quête d’absolu, la demi-finale de vendredi s’annonce dantesque. Simon Meier New York

À main gauche, Frances Tiafoe et les dents du bonheur. À main droite, Carlos Alcaraz et son sourire angélico-carnassier. Dire que le choc s’annonce explosif est un euphémisme. Keystone

Alors Carlos Alcaraz, le gars qui reste toujours debout, s’est écroulé sur le dos les bras en croix. Puis il s’est mis à genoux, comme pour effectuer un dernier petit point avec l’éternel et le divin. Il était 2 h 50 du mat’, jeudi à New York, et la planète tennis venait de basculer dans un monde nouveau, fou, irréel.