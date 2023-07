Série d’été: mon plat préféré (5/5) – «Au restaurant, je choisis du poisson du lac» En été, la comédienne Brigitte Rosset raffole des filets de perches, d’omble chevalier ou de féra. Rencontre. Sophie Davaris

Genève, le 29 juin 2023, au Dorian, la comédienne Brigitte Rosset a choisi un filet de féra. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Elle arrive souriante, dans une belle robe d’été, coiffée d’un chapeau; bonne idée, car le soleil tape déjà fort en cette fin juin. Son plat estival préféré? Les filets de perches et les frites allumettes. «Ils les font très bien à Meinier, au Cheval Blanc. C’est délicieux les perches, l’été. Je ne sais pas les cuisiner, cela finit toujours en compote. Alors j’aime en commander au restaurant.» Finalement, rendez-vous est donné au Dorian, où elle se laisse tenter par un autre poisson du lac, la féra.

La comédienne Brigitte Rosset a fréquenté le Dorian pendant ses études de lettres. «On venait y boire des cafés. Plus tard, on y dînait après les spectacles. L’ancien patron aimait le théâtre. Aujourd’hui, j’y retourne pour la terrasse charmante et les serveurs sympas. Ce restaurant fait partie des lieux genevois qui sont «rassurants» du fait qu’ils existent encore.»

Le filet de féra est «parfait». «J’apprécie ce poisson du lac, comme les truites ou les ombles. J’aime me dire qu’ils n’ont pas parcouru trop de kilomètres avant d’arriver dans mon assiette.» Accompagné de courgettes jaunes et vertes, d’aubergines, de tomates cerises, de jeunes carottes et nappé d’une sauce citronnée, le poisson est servi avec du riz. «J’adore le riz sous toutes ses formes», sourit la comédienne.

Enfants végétariens

Le poisson est aussi le plat qui rassemble la famille, ses trois enfants ayant renoncé à la viande. «Dans le cadre de sa maturité bilingue, une de mes filles est partie à Vancouver. Au début, elle adorait manger des lentilles au curry. Au bout de quelques mois, elle n’en pouvait plus! Quand je suis allée la voir, nous avons mangé de magnifiques sushis. Je ne pensais pas que cela pouvait être aussi bon.»

Gourmande, Brigitte Rosset tient à partager ce plaisir: «J’aime recevoir des amis. Mon truc, c’est le poulet au citron confit dans du sel. Parfois, j’ajoute des abricots. J’ai découvert les recettes d’Ottolenghi, que j’adore! Il y a plein de couleurs. Une fois qu’on a acheté ses épices fétiches – ail noir, harissa à la rose, zaatar, etc. – c’est facile. Et si on n’aime pas l’ail, on peut toujours le remplacer par autre chose.»

«J’aime recevoir des amis. Mon truc, c’est le poulet au citron confit dans du sel.» Brigitte Rosset

Ce goût d’une nourriture généreuse, Brigitte Rosset le tient de son enfance. «J’ai un frère et deux sœurs. Ma mère faisait à manger pour tout le monde et le dimanche, elle nous disait d’inviter nos copains. Cela faisait des grandes tables.» Un plat emblématique de l’enfance? La cervelle… «J’étais la seule à aimer ça. Avec le recul, je me rends compte que c’était surtout un moyen de passer un moment avec ma mère. Quand j’en ai mangé à nouveau à l’âge adulte, ça m’a dégoûtée.»

Aujourd’hui, la belle quinquagénaire a des goûts plus simples: «La raclette, hiver comme été. Les croûtes au fromage avec les röstis. Les œufs – c’est magique tout ce qu’on peut faire avec.» Ah, et les risottos: aux bolets, aux morilles ou aux chanterelles. Mais avec tout cela, comment garde-t-elle la ligne? «Avec des périodes de jeûne.» Il n’y a pas de miracle.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.