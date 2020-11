Oublions un instant la 1ère vague, la deuxième ainsi que les 1,430 million de morts laissés sur leur passage et essayons de positiver un peu. Moins de bouchons, trafic aérien en chute libre, moins de bruit, un ciel bleu, parfois gris, mais lavé des particules qui réchauffent le climat et rendent les hommes malades. Même la globalisation dans sa version la plus extrême et absurde semble marquer le pas tandis que les consommateurs du superflu lèvent le pied. Autre effet collatéral du Covid-19, la défaite de Donald Trump qui à trop vouloir ignorer le coronavirus en est devenu la double victime.

La planète respire mieux au propre comme au figuré. Serions-nous en train d’expérimenter, qu’on le veuille ou non, les prémices de la société 2.0, celle qui pédale joyeusement, qui est économe en déplacements, qui rend à la faune ses espaces, qui a assagi les citoyens électeurs et qui un jour stoppera l’affolante fonte de la banquise? Empiriquement, on pourrait le croire. Ou plutôt, on voudrait croire qu’au-dessus de l’atmosphère déprimante qui plombe nos vies, le ciel se dégage.

Fin du rêve. D’abord les chiffres. Ceux de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sont sans appel. Le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effets de serre publié lundi dernier indique que si les émissions quotidiennes de CO2 ont baissé jusqu’à 17% au plus fort du confinement, cela ne représentera sur l’année qu’une réduction de 4,2% à 7,5%. Un tel taux s’inscrit dans les fluctuations naturelles du cycle du carbone. Les données sur les autres autres gaz à effets de serre ne sont pas plus encourageantes. D’autant moins, que l’année 2019, fut, elle, particulièrement catastrophique: les valeurs de dioxyde de carbone ont atteint des valeurs records. «La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années. Et il faisait 2 à 3 degrés de plus», précise, Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM.

Alors, les climato optimistes misent leurs espoirs sur le front politique. Jamais dans l’histoire contemporaine, États et organisations internationales n’ont engagé des plans de relance d’une telle ampleur, à hauteur de centaines de milliards de dollars. Une occasion unique d’accélérer la transformation de nos modes de production en subventionnant massivement l’industrie propre tout en laissant agoniser les dinosaures qui carburent au pétrole et au charbon. La manœuvre paraît aussi aisée que vertueuse. Sur le papier seulement. Car les lobbies des secteurs en voie d’obsolescence gardent de puissants leviers. Et quel gouvernement prendrait le risque de les abandonner, emplois compris, sur l’autel du Covid-19? Ainsi, le «grand tournant» écologique 2020 prend déjà des airs d’occasion manquée.

Et pour cause. Dans l’état l’anxiété ambiante, les gouvernements n’ont plus que deux priorités, devenues obsessionnelles et reléguant toutes les autres au rang de détail. 1. sauver des vies. 2. Sauver l’économie et les emplois. Le climat peut attendre. Logique. Comme attendra la COP 26 qui devait se tenir ce mois-ci à Glasgow et qui vient d’être repoussée d’une année. Ajoutons au tableau, la spectaculaire récession de la mobilisation de la rue pour le climat et la quasi disparition de Greta Thunberg. Même les plus optimistes commencent à déchanter.

Force est de constater que les avancées de l’engagement climatique semblent aujourd’hui gelées. Avec le risque majeur que le réchauffement non maîtrisé de la planète fasse, demain, davantage de morts que la pandémie. L’urgence climatique est soudain devenue moins urgente.