Corruption en jugement à Genève – Au procès Steinmetz, les avocats contre-attaquent Ce vendredi, la défense a plaidé l’acquittement pour les deux coaccusés du magnat des mines Beny Steinmetz. Sylvain Besson

M e Jean-Marc Carnicé plaide l’acquittement de son client Frédéric C. PATRICK TONDEUX

Face aux lourdes peines de prison requises contre Beny Steinmetz et ses deux coaccusés, la défense a tenté vendredi de bousculer le narratif de l’accusation. En dénonçant une enquête «exclusivement à charge» et qui pèche sur un point capital: «Il n’y a aucun fonctionnaire qui reçoit de l’argent et c’est ça, un cas d’école de la corruption?» a demandé l’avocat de l’intermédiaire français Frédéric C., Me Jean-Marc Carnicé.

Roi du diamant et milliardaire déchu, le magnat des mines Beny Steinmetz est accusé d’avoir fait verser quelque 10 millions de dollars à Mamadie Touré, quatrième épouse de l’ancien président de la Guinée Lansana Conté. Deux comparses, l’apporteur d’affaires Frédéric C. et la femme de confiance Sandra M., auraient monté cette opération destinée à s’emparer du gisement de fer de Simandou. Ce sont les avocats de ces deux personnages qui se sont exprimés ce vendredi à Genève.