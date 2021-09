Affaire du cheikh et de la sentence falsifiée – Au procès du faux arbitrage, la défense plaide l’acquittement Du cheikh au jeune avocat, ils rejettent tous l’accusation en attendant le verdict, vendredi. Luca Di Stefano

De gauche à droite et de haut en bas: les avocats Catherine Hohl-Chirazi, Albert Righini, Patrick Hunziker, Nicola Meier, Rodolphe Gautier, Pascal Maurer, Samir Djaziri, Jean-Pierre Jacquemoud. PATRICK TONDEUX

Face au Tribunal correctionnel, il n’y a plus personne pour soutenir que l’arbitrage est vrai. Aucun des cinq prévenus – sauf, peut-être, P., l’avocat britannique absent – ne conteste le trucage de la sentence produite en 2014 dans le but de valider des vidéos compromettant un puissant cheikh koweïtien. Reste alors à distribuer les rôles et à déterminer les responsabilités parmi les cinq prévenus.

Le cheikh Ahmad Al-Sabah a-t-il été le marionnettiste de l’affaire? Quelle a été l’influence de son bras droit? Quid de l’avocat anglais, dont le cabinet genevois a fabriqué l’arbitrage validé par la justice anglaise? Et son jeune employé? Enfin, l’avocat indépendant signataire de la sentence (il opérait en tant qu’arbitre unique) a-t-il été trompé? A-t-il fait preuve de négligence? Ou est-il l’auteur d’un «crime grave contre la justice»?