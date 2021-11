France – Au procès du 13-Novembre, deux accusés peu bavards Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour a effectué les examens de personnalité de deux des coaccusés de Salah Abdeslam, Osama K. et Mohammed A..

Selon l’enquête, Osama K. est impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 et de Bruxelles en mars 2016. AFP

Un Suédois taiseux qui ne veut «pas rentrer dans les détails» et un «chauffeur» du Samu social, guère plus bavard. Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour a poursuivi jeudi les examens de personnalité des coaccusés de Salah Abdeslam.

«Pas de détails», «c’est ça», «je ne me souviens plus». Les réponses d’Osama K., 29 ans, se suivent et se ressemblent. Debout dans le box de la cour d’assises spéciale de Paris, le Suédois au sweat-shirt gris, longs cheveux bruns lâchés sur ses épaules, est le seul des accusés interrogés à garder son masque pour répondre aux questions.

Selon l’enquête, il est impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 et de Bruxelles en mars 2016, et a été identifié comme l’un des bourreaux du pilote jordanien brûlé vif dans une cage par le groupe État islamique, début 2015 en Syrie. Chez lui en Suède, il est visé par une enquête pour «crimes de guerre».

Une enfance «heureuse»

Mais l’interrogatoire du jour porte sur sa vie d’«avant». Brièvement, il décrit une enfance «heureuse» dans un quartier populaire – «sans Suédois» – de Malmö. Sa famille d’origine palestino-syrienne, le football dans un club, le diplôme «dans le bâtiment». Il travaille jeune, «construit des routes» pour la municipalité, gagne bien sa vie tout en habitant chez ses parents, raconte l’accusé.

«Vous mettez de l’argent de côté?» demande la cour. «Je n’ai pas envie de rentrer dans les détails». Les amis d’enfance, les sorties, les casinos? Peu d’explications non plus. «Pas de drogue», précise juste Osama K.. Rien sur les «choses illégales» qu’il dit avoir faites en Suède pour «aider» des amis, ni sur sa relation amoureuse de «deux-trois ans».

Est-ce que la rupture est à l’origine de son départ en Syrie? «Aucun rapport», balaie l’accusé. «Vous aimez bien les réponses courtes, hein», lui lancera plus tard l’une de ses avocates, Me Margaux Durand-Poincloux.

«Petite lucarne»

Le président Jean-Louis Périès l’interroge sur un «film» dans lequel il a joué vers ses 12 ans. À contrecœur, Osama K. détaille. «C’était sur l’intégration d’un étranger par le foot dans la société suédoise». «Vous étiez un exemple?» dit le magistrat, avec une pointe d’ironie. Après une heure d’interrogatoire, Jean-Louis Périès lui demande d’enlever son masque. «C’est bien qu’on voit les visages», justifie-t-il. Osama K. s’exécute, adresse un petit sourire à la cour.

La défense de Mohammed A. aussi a été contrainte de pousser son client à se livrer un peu plus: «Vous avez une petite lucarne. Après on ne parlera plus de vous, on parlera des faits et ce sera plus brutal», prévient son avocat, Me Xavier Nogueras. Le Belgo-Marocain de 33 ans, arrivé en Belgique à son adolescence à la faveur d’un regroupement familial, a reconnu être allé chercher Salah Abdeslam en banlieue parisienne après les attentats.

«Vous aimez rouler», «tout le monde dit que vous êtes serviable», soulignera sa deuxième avocate, Negar Haeri. Face à la cour, ses réponses sont brèves et monocordes. Gros fumeur de joints depuis ses 14 ans, il confirme avoir arrêté l’école tôt, enchaîné les «boulots», dont plusieurs missions de 2012 à 2015 comme «chauffeur» pour les maraudes du Samu social auprès des sans-abri.

Il est marié à une puéricultrice. Elle lui prend parfois «un peu la tête» sur sa consommation d’alcool, ses sorties au café «Les Béguines» de Brahim Abdeslam (futur tueur et kamikaze des terrasses) où il travaillera comme barman d’avril à juin 2015.

«Votre femme dit que vous aimiez vous retrouver seul dans votre voiture pour fumer et écouter de la musique. Vous écoutiez quoi?» demande Me Xavier Nogueras. «Du rap», répond Mohammed A., chemise bleue ciel, crâne et barbe rasés. Des exemples de groupes? «Jul, Lacrim, Kamikaz». Il sourit, rires dans la salle. «On en reparlera plus tard», dit son avocat, «parce que ça a affolé les enquêteurs».

AFP

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.