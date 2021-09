Ouverture du procès «V13» à Paris – Au premier jour, Salah Abdeslam défie déjà le tribunal Le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015 a commencé. Alors que Salah Abdeslam récuse déjà les questions, les autres accusés, eux, répondent. Alain Rebetez, Paris

Habillé de noir et arborant une longue barbe, Salah Abdeslam, principal accusé des attentats de novembre 2015, est le premier des quatorze prévenus à avoir pris la parole. 8 septembre 2021. AFP

Sur l’île de la Cité, le vieux Palais de justice est comme retranché du monde. Tout autour, sur les deux quais de la Seine et le boulevard qui passe devant, la circulation est bloquée et les piétons écartés. À l’autre bout, la place Dauphine est tout simplement fermée au public et réservée aux avocats, parties civiles ou journalistes qui montrent patte blanche. Au café Le Dauphin, le patron en est encore tout retourné: «Ce matin, mon livreur n’a même pas pu passer, dire que ça va durer huit mois!» Pas de doute, les mesures de sécurité sont hors norme, à la taille du procès: 1000 policiers mobilisés quotidiennement, révèle mercredi matin le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.