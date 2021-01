Chef d’État atypique – Au Portugal, un président populaire et sans adversaire Marcelo Rebelo de Sousa, 72 ans, sera largement réélu lors de la présidentielle du 24 janvier. Proche de son peuple, ce libéral de centre droit a révolutionné sa fonction. Vincent Barros, Lisbonne

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa cultive une image d’homme simple et accessible, ici en juin 2019 dans un tram de Lisbonne, avant la pandémie. KEYSTONE

À qui les découvre, ses surnoms pourraient paraître persifleurs, voire dégradants: au choix, «le président des bisous» ou encore «des câlins». Et pourtant: à la veille de l’élection présidentielle, c’est bien d’une réelle et enviable popularité dont jouit Marcelo Rebelo de Sousa en ces temps de défiance du politique. Les sondages, fussent-ils approximatifs, laissent peu de doute sur l’issue du scrutin: ce libéral de centre droit, simple et accessible, est crédité de plus de 63% d’intentions de vote. Loin, très loin devant ses concurrents, mais trop juste, a priori, pour battre le record du socialiste Mário Soares, figure de la transition démocratique au Portugal et réélu en 1991 avec 70,35% des voix.