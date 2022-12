Qatar 2022 – Au Portugal, le murmure assourdissant d’un monde sans Ronaldo Malgré les incendies qui l’entourent, la star portugaise devrait débuter face à la Suisse ce mardi (20 h). La part d’inconnu autour de son cas est minime, mais sa simple existence vaut comme un événement majeur. Florian Vaney Doha

Cristiano Ronaldo réalise un début de tournoi bien en dessous de ses standards. AFP

Une banalité peut cacher plus de vérités qu’il n’y paraît. Prenez celle assénée par Ruben Dias à un peu plus de vingt-quatre heures de Portugal-Suisse. «Entre eux et nous, c’est du 50-50. Aucun favori», a dit le défenseur de Manchester City, faisant fi du léger avantage prêté sur le papier à la Seleção. Phrase bateau parmi les phrases bateau, oui. Mais qui pourrait mériter d’être interprétée. En donnant le signal d’une équipe bien dans ses baskets à partir de la 40e minute contre la Serbie, la Suisse a sans doute comblé une partie de l’écart qui la sépare du Portugal. Pendant qu’à l’autre bout du fil, la sélection de Fernando Santos s’occupe aussi de sa part du boulot pour parvenir à la parité promise par son arrière central.