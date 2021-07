Fait divers – Au pied des Libellules, trois véhicules partent en fumée pour toute la ville Le sinistre a pris lundi soir à Vernier, au niveau d’un tas d’encombrants, avant de se propager en surface, au niveau du parking à voitures. Pas de victimes mais des dégâts matériels importants. Thierry Mertenat

Juste à côté de l'écopoint, en bordure du parking des Libellules, trois véhicules dont un camping-car ont entièrement brûlé. IRINA POPA

Un ciel bleu immaculé. Pile au milieu, avec le Jura en fond d’écran, c’est tout noir, ce lundi peu avant 20 h. Les gens mangent sur leur balcon et appellent les pompiers de partout dans la ville et jusqu’à Cologny. Ils ont tous vu la même chose: un énorme panache de fumée, à la verticale au-dessus de Vernier. La centrale 118 enregistre pas moins de 80 appels en quelques minutes.

Les hommes du feu sont déjà partis. Un mur de flammes les attend aux Libellules, sur le parking, devant la barre d’immeuble, à la hauteur d’un écopoint pris dans le brasier. Les premiers sur place sont les volontaires de la commune. Ils étaient en exercice pas très loin. Ils mettent en eau deux lances et se prennent un joli coup de chaud.

Un couvert en bois, sous lequel s’empilent les encombrants, est à la source probable du sinistre. Lequel se développe en sautant d’une voiture à l’autre. Il tient son accélérant: un vieux camping-car, son salon intérieur, ses mousses d’isolation et ses bonbonnes de gaz. Feu d’appartement sur quatre roues.

Les pompiers ont éteint le mur de flammes qui les attendait devant les Libellules. IRINA POPA

L’équipe d’attaque du SIS ajoute trois lances supplémentaires à celles qui crachent sans discontinuer pour réduire la charge thermique et éviter que d’autres véhicules ne soient touchés. Un dôme de flotte, il pleut tout ce qui peut aux Libellules, dans un périmètre heureusement restreint. Sans faire de victimes ni remplir le nid de blessés. Il a été aménagé dans un proche édicule, mais ne reçoit que les intervenants venus boire et se rafraîchir. Ils ont des têtes à sortir d’un feu de cave.

Le ciel était noir, le sol l’est à son tour. Trois châssis calcinés côte à côte, un cabanon effondré sur lui-même. De l’électroménager calciné et une literie qui n’hébergera plus personne. Les badauds sont nombreux, les jeunes qui tapaient le ballon sur la place de jeux juste à côté ont été évacués.

Ils reviennent une heure plus tard reprendre leur partie. La police est là en nombre, six patrouilles au moins. «Sans l’action conjointe des pompiers volontaires de Vernier et du SIS, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants», commente le lieutenant-colonel Frédéric Jaques. Il est 21 h, la nuit tombe peu à peu sur la place sinistrée. Au milieu, bien visible, l’une des bonbonnes de gaz. À la douche. Un sapeur continue à l’arroser pour faire baisser sa température.

