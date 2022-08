Quelle est votre place préférée (2/8) – Au Petit-Saconnex, chaque usager doit trouver sa place La transformation du cœur de l’ancien village a mûri durant près de dix ans, avant son inauguration en juin 2021. Si la place demeure minérale, elle est aussi conviviale. Xavier Lafargue

La place du Petit-Saconnex réaménagée en 2021. Depuis, elle a des allures de vraie place de village. LUCIEN FORTUNATI

Longtemps envahie par un flot de véhicules – y compris les trolleybus de la ligne 3 – la place du Petit-Saconnex faisait le désespoir des passants. Mais elle s’est refait une beauté. Son réaménagement a été inauguré en juin 2021. Elle constitue aujourd’hui un exemple d’espace partagé. Mais la transformation est importante, puisqu’il s’agit désormais d’une zone de rencontre. La circulation – en sens unique – sur l’étroite rue pavée qui la traverse toujours est ainsi limitée à 20 km/h et les piétons ont partout la priorité. Ce qui n’est pas si évident, on le verra plus tard.

Le bureau d’architectes Pascal Heyraud Sàrl, qui a remporté le concours en 2011, a opté pour une place plutôt minérale. Néanmoins, quatre nouveaux micocouliers ont été plantés et une partie des pavés repose sur un lit de sable permettant une meilleure infiltration de l’eau. À terme, de l’herbe glabre pointera son nez entre les pavés. De la végétalisation est aussi apparue au centre de larges bancs circulaires. On notera encore la pose d’autres bancs et chaises, ainsi qu’un effort sur l’éclairage public avec l’installation d’une guirlande lumineuse.

Fontaine du XIXe siècle

Bordée de maisons et d’immeubles bas, la place abrite quelques bâtiments chargés d’histoire. Tel le mythique Café du Soleil et sa terrasse ombragée, qui jouxte l’ancien et non moins connu Café du Commerce, aujourd’hui rebaptisé Le Bistro. En face, le temple et une curiosité: sur la façade de la bâtisse adjacente trônent des armoiries d’un autre âge. Elles nous rappellent qu’avant 1931 et son rattachement à la Ville de Genève, Le Petit-Saconnex était une commune à part entière et ce bâtiment servait de mairie.

La place du petit-Saconnex. Mobilier urbain autour de la fontaine. LUCIEN FORTUNATI

On notera encore, à l’autre bout de la place, une belle fontaine – l’eau y est potable –, donation du baron De-Grenus en 1851. Et tous les commerces utiles, du tabac-épicerie à la boulangerie-salon de thé en passant par le salon de coiffure et la cordonnerie, par exemple.

Que pensent les usagers de leur nouvelle place? Rappelons que l’association des habitants du quartier s’était fortement mobilisée pour le projet de réaménagement. Catherine est l’une d’entre eux. Nous la rencontrons en plein «travail». Car cette bénévole s’occupe, avec d’autres, de l’ancienne cabine téléphonique transformée en bibliothèque. «Je mets un peu d’ordre, nous glisse-t-elle en préambule. La place? Elle est jolie, mais un peu trop minérale. Et ça manquait de couleurs, de verdure. Nous avons nous-mêmes planté des glycines, des hortensias et d’autres fleurs dans les bacs.»

En bordure de la place pavée et aménagée, des bistros mythiques. Les voitures passent encore, en principe au ralenti. CATHY MACHEREL

Pour Carole, serveuse au Café du Soleil, «cela ressemble désormais à une vraie place de village. Il y a un marché le lundi et beaucoup d’événements et de fêtes y sont organisés.»

Croisée à l’heure de l’école, une patrouilleuse scolaire regrette elle aussi le côté minéral. «Il faut s’habituer, lâche-t-elle. Mais surtout informer les plus jeunes élèves. Même si, sur la place, ils ont la priorité comme n’importe quel piéton, ils doivent faire attention. Le matin, c’est parfois très chargé avec les véhicules qui sortent des places en épi en reculant alors que d’autres arrivent…»

Abordée tôt le matin – la terrasse de la boulangerie ouvre dès 6 h –, la place offre sa fraîcheur bienvenue en ces périodes de canicule. Idem le soir, où, même tard, quelques badauds s’accordent encore un temps de lecture sous la guirlande lumineuse, alors qu’un groupe de jeunes occupe l’un des bancs circulaires. Il est près de 23 h, mais le tabac-épicerie est toujours ouvert et le bancomat clignote. Pas de quoi perturber la quiétude retrouvée de la place du Petit-Saconnex.

La cabine téléphonique sert désormais de bibliothèque. XAVIER LAFARGUE

