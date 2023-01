Versoix – Au Pavillon, la cuisine de Joris Ricci

se révèle voyageuse et goûteuse Sous une immense véranda, le chef cultive le tourisme culinaire pour vous régaler. Alain Giroud

Joris Ricci dans son restaurant Le Pavillon, routede Suisse, 66, à Versoix. Lucien FORTUNATI

On ne reconnaît plus les lieux Une immense véranda prolongée par une terrasse ouverte sur le Léman fait oublier le cadre dépouillé du fameux restaurant japonais Uchino à Versoix. Sous l’enseigne Le Pavillon, on découvre un établissement à l’accueil sympathique, à l’ambiance joyeuse et à la cuisine goûteuse. Le chef Joris Ricci cultive un esprit culinaire voyageur. Ses plats, élaborés à base de bons produits, réjouissent par leurs cuissons précises et leurs assaisonnements sans complexe.