Imran Khan incarcéré – Au Pakistan, l’élite se sert dans la «Maison des cadeaux» L’ancien premier ministre a été condamné pour fausse déclaration de revenus liés à des cadeaux d’État. L’affaire reflète la corruption de la classe politique. Emmanuel Derville - New Dehli

Imran Khan comptait revenir au pouvoir à l’issue des prochaines législatives, où il était donné favori. Sa condamnation le met hors course. Lahore, 3 août 2023. EPA/RAHAT DAR/keystone

L’armée et le gouvernement pakistanais ont finalement eu la peau d’Imran Khan. Après seize mois de bras de fer entre l’ancien premier ministre renversé par une motion de censure en avril 2022 et l’appareil politico-militaire, Imran Khan a été condamné à trois ans de prison et cinq ans d’inéligibilité par un tribunal d’Islamabad samedi. La Commission électorale l’accuse d’avoir menti dans sa déclaration de revenus sur les bénéfices qu’il a encaissés en revendant des cadeaux d’État reçus lorsqu’il était premier ministre entre 2018 et 2022. Parmi ces cadeaux figurent quatre Rolex et une montre Graff. Imran Khan admet avoir revendu les objets, mais dément toute dissimulation.