Élections neuchâteloises – Au nom du féminisme, la gauche est prête à couler une femme Pour décrocher la majorité au Conseil d’État, Verts et PS n’hésiteront pas à sacrifier la candidate du PLR. Étonnant pour ces chantres de l’égalité? Florent Quiquerez

La PLR Crystel Graf, sensation du premier tour, subit les foudres de la gauche neuchâteloise. Keystone

Il y avait comme un malaise dimanche dernier, au soir du premier tour à Neuchâtel. Face au risque d’un Conseil d’État 100% masculin, la question des femmes était au cœur de la campagne. Alors que la PLR Crystel Graf réussissait l’exploit de se hisser à la 5e place, derrière la PS Florence Nater, la représentativité des sexes n’était soudain plus un argument à gauche. L’objectif, c’est désormais l’élection du Vert Roby Tschopp pour garder la majorité de rose-verte. Le second siège féminin attendra.

Torpillage

Torpiller les chances d’une candidate – fut-elle PLR – par calcul politique, n’est-ce pas contraire au principe d’égalité promu par la gauche? «Pas du tout, rétorque Martine Docourt, coprésidente des femmes socialistes et députée neuchâteloise. L’important est d’avoir un gouvernement qui défende une politique favorable aux femmes.» Et qu’importe que son parti vienne de lancer une initiative cantonale pour obliger les partis – notamment de droite – à présenter plus de candidates. «Nous sommes pour qu’il y ait plus de politiciennes. Mais Crystel Graf est opposée à des revendications importantes de la Grève féministe. Un profil comme le sien ne fait pas avancer les questions d’égalité.»