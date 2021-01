L’invitée – Au nom de la vie: à propos du conflit du Haut-Karabagh Opinion Adilia Alieva - Pianiste

Le conflit du Haut-Karabagh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a coûté la vie à des civils innocents, a entraîné le déplacement de près d’un million de personnes et a enfreint des normes internationalement reconnues. La discorde a commencé il y a des décennies, mais le récent accord et les actions ultérieures de l’Arménie soulignent l’importance d’une résolution durable et équitable pour la sécurité de la population, le bien de la région au sens large et le rétablissement des règles internationales.

Au fil des ans, le conflit a eu un effet dévastateur sur la population azerbaïdjanaise, avec plus d’un million d’Azerbaïdjanais déplacés . En plus du nombre considérable de personnes déportées, plus de 20’000 Azerbaïdjanais ont été tués, et 50’000 handicapés à vie ou blessés. Et la plupart sont des civils, voire même de jeunes enfants.

L’histoire du droit international est sans équivoque en ce qui concerne les frontières et l’usage de la force. Le Haut-Karabagh est reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan par les Nations unies (ONU) et ses pays membres. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont affirmé et réaffirmé à de nombreuses reprises la légitimité des frontières internationales, et déclaré inadmissible l’usage de la force pour l’acquisition de territoires. Pourtant, c’est précisément ce que l’Arménie a fait. Et près de 20% du territoire actuel de l’Azerbaïdjan, y compris la région du Haut-Karabagh, sont toujours occupés par l’Arménie depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu entre les parties en mai 1994. Cet accord a effectivement laissé le territoire contrôlé par l’Arménie à l’intérieur de l’Azerbaïdjan.

Cet été, l’Arménie a de nouveau commencé à aggraver les tensions par une série d’attaques provocatrices, après avoir rejeté les principes de Madrid, le principal cadre de négociation entre les deux pays depuis 2007. Cela est inadmissible sur la scène internationale où ces lois et accords sont clairs.

Et cet automne, le 27 septembre, les forces arméniennes ont bombardé des zones civiles en Azerbaïdjan en dehors de la région conflictuelle. Ces actions, ainsi que d’autres, dans des villes civiles ont entraîné la perte de vies innocentes. Des sites économiques stratégiques en Azerbaïdjan n’ont pas été épargnés non plus. Par exemple, l’Arménie a récemment attaqué l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), une connexion énergétique cruciale entre la mer Caspienne et la mer Méditerranée. La poursuite de la violence par l’Arménie a conduit à la contre-attaque azerbaïdjanaise, ce qui est non seulement compréhensible mais également justifié, car le pays repousse l’Arménie en légitime défense vers les frontières précédemment convenues. La plupart des combats ont lieu bien à l’intérieur du territoire azerbaïdjanais, à au moins 60 km de la frontière officielle entre les deux pays. L’Azerbaïdjan se défend donc, et prend toutes les mesures possibles pour éviter les pertes humaines.

Ainsi, après de nombreuses années de conflit et les derniers mois de provocations de l’Arménie, un accord a été conclu et il semble que la paix a été réinstaurée. Mais cet espoir s’est vite envolé. Les Arméniens qui quittent les territoires autrefois occupés détruisent les biens, les sites historiques et les ressources naturelles de l’Azerbaïdjan. Selon certaines sources, ils auraient brûlé des maisons et des récoltes, et volé des objets archéologiques. Des artefacts ont été déterrés et des mines ont été placées dans la grotte d’Azokh, un site de grande valeur historique où l’on a trouvé l’une des plus anciennes preuves de vie humaine.

Les Arméniens et leurs alliés ont également été impliqués dans l’exploration et l’exportation illégales des ressources naturelles de la région occupée. Ces actions enfreignent clairement les conventions internationales, y compris celles de l’UNESCO, et j’espère qu’elles feront l’objet d’une enquête approfondie.L’Azerbaïdjan est par nature une nation pacifique, hétéroclite et tolérante. La diversité ethnique et religieuse en particulier sont des piliers de la société azerbaïdjanaise.

Il s’agit d’un véritable melting-pot de la région, un pays aux mille facettes sur le plan ethnique avec différents groupes vivant et prospérant en paix côte à côte, et sans religion nationale officielle. Le patrimoine de la région de l’Albanie du Caucase est distinct, avec des sites historiques qui ont duré des siècles en tant que parties de l’Azerbaïdjan, ainsi que d’autres. L’affirmation selon laquelle ces sites sont maintenant désignés comme arméniens ou même chrétiens en raison de quelques années d’occupation est profondément incorrecte et démontre un manque de compréhension de la riche histoire de la région.

Le conflit du Haut-Karabagh a entraîné la déportation et la mort de civils innocents, et les actions récentes ont violé les accords internationaux et pourraient bien constituer des crimes de guerre. J’espère que l’accord actuel sera maintenu, mais l’Arménie doit être tenue pour responsable de ses actes. Ce problème doit être résolu de manière juste et durable. Non seulement pour la stabilité de la région et le bien-être des populations, mais aussi pour la préservation du droit international.