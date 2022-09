Arts du feu – Au Musée de Carouge, la céramique fait bling-bling À l’occasion du 18e Concours international de céramique, l’institution accueille 51 œuvres explorant les thèmes du succès et de la richesse ostentatoire. Irène Languin

C’est Mathieu Frossard avec «Give me more» qui a remporté le prix de la Ville de Carouge. Sa pièce rejoindra les collections du musée. NICOLAS LIEBER/MUSÉE DE CAROUGE

Les ongles soigneusement vernis et la prunelle ourlée de longs faux cils, une autruche embijoutée fonce sur une planche à roulettes. En face, un dentier découvre un rictus orné d’une dent en or alors que plus loin, une pie friponne s’envole en serrant dans son bec une lourde chaîne vermeille. Les artistes sélectionnés pour participer à la 18e édition du Concours international organisé par le Musée de Carouge ont rivalisé d’exubérance et de créativité pour répondre au thème imposé, qui exigeait d’interroger la notion de «Bling-Bling?». Sur les 357 candidatures venues du monde entier, le jury a retenu 51 propositions en provenance de 16 pays, actuellement montrées dans l’institution de la cité sarde.