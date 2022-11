Une expo désarçonnante à Lausanne – Au Mudac, on tombe de sa chaise Le Genevois Thierry Barbier-Mueller a prêté plus de 200 sièges sur les quelque 650 que compte sa collection unique. De quoi amuser le metteur en scène Bob Wilson et le public. Florence Millioud Henriques

«A chair and you» est la première exposition temporaire du Mudac dans ses nouveaux murs de Plateforme10 à Lausanne et dévoile ainsi le potentiel de ses 1500 m2. PATRICK MARTIN/24HEURES

On connaît le capéophiliste, fou de chapeaux, le clavophile, qui en pince pour les clés, ou le nanomane, ravagé des nains de jardin. Mais la chaise… n’aurait-elle pas d’adeptes? Pas plus banale qu’un ouvre-boîte et tout aussi diversifiée qu’un opercule, elle ne figure pas dans l’alphabet des collections aux noms plus scientifiques les uns que les autres! Pourtant, à Lausanne, le Musée cantonal du design et d’arts appliqués contemporains (Mudac) prouve de manière aussi grisante qu’un grand huit que l’invention des Égyptiens en a sous ses quatre pieds.