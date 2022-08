Canicule en altitude – Au Mont-Fort, la fonte record du glacier mine les pistes de ski Les glaciers suisses ont fondu trois fois plus vite que la normale cet été. Un phénomène qui dépasse toutes les prévisions – avec des conséquences concrètes pour les sports d’hiver. Sylvain Besson Oliver Zihlmann Roland Gamp

Le chercheur Christophe Lambiel devant la bâche qui protège un tronçon du glacier. OLIVIER ZIHLMANN

Les touristes n’en croient pas leurs yeux. Dans le petit groupe, un père de famille coiffé d’une casquette secoue la tête en signe d’incrédulité. Devant lui, le chercheur Christophe Lambiel brandit une longue perche, marquée de traits bleus et blancs. Quand il l’a plantée dans la glace, ce printemps, elle dépassait d’à peine un mètre. Aujourd’hui, la perche est presque complètement à nu. À cet endroit, de la mi-mai au 22 août, le glacier a perdu plus de 4 mètres d’épaisseur – trois fois plus que la normale.