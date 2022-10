À l’hôtel Marriott – Au Moments, on sert snacks et plats à partager Fabrizio Domicili, chef exécutif, et Benoît Deronzier, chef du restaurant, cuisinent avec bonheur des produits régionaux. Alain Giroud

Fish and chips de perches avec accompagnement.

Le Marriott Genève a choisi une offre de restauration plutôt originale. Sa table Moments propose une carte axée sur des salades, des snacks, des plats à se partager (jusqu’à quatre personnes) servis par une équipe aussi décontractée qu’efficace. Les produits sont (a priori) régionaux, comme les vins, tous suisses. Découvrons la philosophie élaborée par Fabrizio Domicili, chef exécutif et exécutée par Benoît Deronzier, chef du restaurant. Pas de pain sur les tables, on doit le commander. Commençons par grignoter des frites de patates douces trempées dans un coulis (granuleux) de gruyère et relevées de pickles. Aussi bonnes que la tempura de légumes, croquante, associée à une mayonnaise additionnée de neuf herbes fraîches.