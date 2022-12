Chili – Au moins deux morts dans un incendie L’incendie s’est déclaré ce jeudi soir dans la ville de Vina del Mar, ville côtière située à 120 kilomètres au nord de la capitale Santiago, a également détruit pus de 400 logements.

Le Chili est en proie à des incendies depuis plusieurs jours. Ici le 16 décembre les fumées affectant de nombreux quartiers de Santiago. AFP

Au moins deux personnes sont mortes et 400 habitations ont été endommagées ou détruites dans un incendie qui s’est déclaré jeudi soir à Viña del Mar au Chili, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence. «Environ 200 logements brûlent», avait indiqué le commandant des pompiers de la ville, Patricio Brito, avant de revoir le nombre à 400 et de confirmer la mort de deux personnes dans l’incendie.

«Le président de la République (Gabriel Boric) a décidé de déclarer l’état d’urgence catastrophe en raison d’une calamité publique» dans la région de Valparaíso, où se trouve Viña del Mar, a annoncé le vice-ministre de l’Intérieur, Manuel Monsalve. Dans cette situation, un chef de la Défense nationale peut limiter les droits constitutionnels et réquisitionner tous les biens nécessaires à la gestion de la catastrophe.

Le Bureau national des urgences (Onemi) a décrété l’alerte rouge à Viña del Mar, ville côtière située à 120 kilomètres au nord de la capitale Santiago, et ordonné l’évacuation de plusieurs quartiers. L’incendie, attisé par des rafales de vent de 40 à 50 km/h, n’était toujours pas sous le contrôle des pompiers et des brigades forestières dans la nuit. Selon la Corporation forestière nationale (Conaf), le feu a consumé plus de 110 hectares.

Quatre cents pompiers sont mobilisés, dont la quasi-totalité des effectifs de Valparaíso, soutenus par 150 forestiers et quelques unités venues de la région de Santiago. «Le feu a pris dans un secteur appelé Nueva Esperanza 2000», a dit la maire de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, précisant que l’incendie progressait «vers le Nord, en direction de la Quinta Vergara». Certaines personnes évacuées ont fui par ce grand parc des arts où est organisé le Festival international de la chanson de Viña del Mar.

AFP/Elie Courboulay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.