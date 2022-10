Irak – Au moins 9 morts dans l’explosion d’un camion-citerne à Bagdad L’explosion accidentelle d’un camion transportant du gaz a fait au moins neuf morts et treize blessés, samedi soir à Bagdad.

La déflagration s’est produite sur un parking près d’un terrain de football et d’un café en plein air dans un quartier résidentiel de l’est de Bagdad. AFP

Au moins neuf personnes ont été tuées et 13 autres blessées samedi soir dans l’explosion accidentelle d’un camion-citerne transportant du gaz à Bagdad, a-t-on appris auprès de sources médicale et sécuritaire.

«Neuf civils ont été tués et 13 blessés dans l’explosion» du véhicule de transport d’hydrocarbures, a déclaré le commandant des forces de sécurité de Bagdad dans un communiqué. «L’explosion est un accident et non un acte de terrorisme», a-t-il précisé. De son côté, une source médicale a avancé un bilan de douze morts auprès de l’AFP.

La déflagration, entendue dans une bonne partie de la capitale irakienne, s’est produite sur un parking près d’un terrain de football et d’un café en plein air dans un quartier résidentiel de l’est de Bagdad. Selon un photographe de l’AFP, les vitres des maisons situées aux alentours ont volé en éclats et de nombreux véhicules ont été endommagés.

«Souffle très fort»

Au moment de l’explosion, «nous étions chez nous et nous avons senti un souffle très fort et une odeur de gaz. Nous avons eu l’impression d’étouffer», a raconté à l’AFP Mohammed Aziz, dont la maison se trouve à 100 mètres du lieu de l’accident. «Nos portes et fenêtres ont été brisées».

«Nous nous assurerons qu’une enquête approfondie sera menée et que les responsables rendront des comptes», a déclaré le président irakien Abdel Latif Rachid dans un communiqué. En Irak, les normes de sécurité sont peu respectées, que ce soit dans le secteur du transport ou de la construction. Dans ce pays aux infrastructures en déliquescence, les tragédies sont monnaie courante.

En avril 2021, plus de 80 personnes avaient péri dans l’incendie d’un hôpital dans la capitale irakienne, où des bouteilles d’oxygène mal stockées avaient explosé. Plus récemment, début octobre, quatre personnes ont péri dans l’effondrement d’un complexe médical à Bagdad.

