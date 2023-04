Yémen – Au moins 79 morts et 110 blessés dans une bousculade à Sanaa Une bousculade dans Sanaa, la capitale du Yémen aux mains des rebelles Houthis, a fait au moins 79 morts jeudi.

La bousculade a eu lieu lors d’une action caritative organisée dans le quartier de Bab el Yémen, à Sanaa. AFP

Au moins 79 personnes ont été tuées et plus d’une centaine ont été blessées lors d’une bousculade dans la capitale Sanaa, aux mains des rebelles Houthis, ont affirmé jeudi à l’AFP des responsables Houthis.

«Soixante-dix-neuf personnes ont été tuées, et 110 ont été blessées» dans une bousculade, lors d’une action caritative organisée dans le quartier de Bab el Yémen, a affirmé un responsable des autorités médicales des Houthis. Ce bilan a été confirmé par deux autres sources des rebelles.

Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux voisins, et les organisateurs de l’événement ont été arrêtés, a affirmé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié par l’agence de presse des rebelles, Saba.

Aïd el-Fitr

Le communiqué n’a pas précisé le nombre de victimes, se contentant d’évoquer des «dizaines de morts suite à une bousculade lors d’une distribution chaotique de sommes d’argent par certains commerçants». Cette action caritative intervient à quelques jours de la fête de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne musulman.

Les rebelles Houthis, proches de l’Iran, ont pris le contrôle de la capitale Sanaa en 2014, provoquant l’intervention quelques mois plus tard d’une coalition militaire, dirigée par l’Arabie saoudite, pour soutenir le gouvernement.

Depuis, la guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts, victimes directes et indirectes du conflit, et plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans l’une des pires crises humanitaires au monde, selon l’ONU.

AFP

