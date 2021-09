Indonésie – Au moins 41 morts dans l’incendie d’une prison indonésienne Le feu s’est déclenché tôt le matin mercredi dans la prison de Tangerang, une ville située près de Jakarta, pour une raison inconnue.

Les victimes grièvement blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de la ville de Tangerang. AFP

L’incendie d’une prison indonésienne dans la région de Jakarta au milieu de la nuit a fait au moins 41 morts et plusieurs dizaines de blessés, a annoncé la police mercredi.

Le feu s’est déclenché tôt le matin mercredi dans la prison de Tangerang, et «41 détenus sont morts, huit sont gravement blessés et 72 ont des blessures plus légères», a déclaré le chef de la police de Jakarta, Fadil Imran, à des journalistes.

Causes inconnues

Les pompiers ont pu venir à bout de l’incendie qui a touché l’un des bâtiments hébergeant surtout des condamnés pour trafic ou consommation de drogues vers 03H00 locales (minuit, en Suisse). Les victimes grièvement blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de la ville de Tangerang, ville de la conurbation de Jakarta, et ceux présentant des blessures plus légères dans une clinique des alentours.

Les autorités recherchent encore les causes de l’incident mais suspectent un problème électrique. «J’ai inspecté le lieu de l’incendie, et sur la base des premières observations le feu aurait pris à cause d’un court-circuit», a indiqué le responsable de la police.

