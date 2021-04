Irak – Au moins 23 morts dans l’incendie d’un hôpital à Bagdad Des bouteilles d’oxygène «stockées sans respect des conditions de sécurité» seraient à l’origine du drame dans un hôpital de Bagdad dédié au Covid-19. AFP

Des sources médicales et de sécurité ont indiqué à l’AFP que 23 personnes étaient mortes et une cinquantaine blessées. (Image prétexte) AFP

Un incendie a tué au moins 23 personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans une unité de soins intensifs pour malades du Covid-19 en Irak, pays arabe ayant enregistré le plus de contaminations et au système de santé délabré depuis des décennies.

Ce sont des bouteilles d’oxygène «stockées sans respect des conditions de sécurité» qui sont à l’origine du sinistre, ont expliqué des sources médicales à l’AFP. Une épreuve de plus pour le pays de 40 millions d’habitants dont le système de santé ne s’est jamais relevé de quatre décennies de guerres à répétition.

Au beau milieu de la nuit, alors que des dizaines de proches étaient au chevet de «trente patients dans cette unité de soins intensifs» de l’hôpital Ibn al-Khatib, réservée aux cas les plus graves à Bagdad, des flammes ont gagné les étages, a rapporté une source médicale.

«étouffées par la fumée»

«L’hôpital n’avait pas de système de protection contre les incendies et les faux plafonds ont permis la propagation du feu jusqu’à des produits hautement inflammables», indique de son côté la Défense civile. «La plupart des victimes sont mortes parce qu’elles ont été déplacées et privées de ventilateurs, tandis que d’autres ont été étouffées par la fumée», poursuit-elle.

Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montraient des pompiers tentant d’éteindre l’incendie au milieu d’une cohue de malades et de proches tentant de s’échapper du bâtiment, dans la périphérie sud-est de Bagdad.

Des sources médicales et de sécurité ont indiqué à l’AFP que 23 personnes étaient mortes et une cinquantaine blessées. La Défense civile a affirmé avoir pu «sauver 90 personnes sur 120 malades et proches» qui se trouvaient sur les lieux, tout en se refusant à communiquer un bilan exact des morts et des blessés.

Négligence

Cet incendie, dû à la négligence, souvent liée à la corruption endémique en Irak, a aussitôt provoqué un intense débat, le hashtag «Démission du ministre de la Santé» étant en tête des mots-clés sur Twitter en Irak. C’est un «crime», a dénoncé la Commission gouvernementale des droits humains. «Contre des patients harassés par le Covid-19 qui ont remis leur vie entre les mains du ministère de la Santé et qui au lieu d’être guéris ont péri dans les flammes».

Dans son communiqué, la Commission réclame au Premier ministre Moustafa al-Kazimi de limoger le ministre de la Santé Hassan al-Tamimi et «de le présenter à la justice». Le gouverneur de Bagdad, Mohammed Jaber, a, lui, réclamé «au ministère de la Santé une enquête pour que ceux qui n’ont pas fait leur travail soient jugés».

Moustafa al-Kazimi a répondu en annonçant «une enquête immédiate avec les personnes en charge au ministère». Il a réclamé de «mettre à la disposition des enquêteurs le directeur de l’hôpital, le chef de la sécurité et l’équipe chargée de l’entretien technique sans les relâcher avant que ceux qui ont fauté ne soient jugés». Aux premières heures du jour, alors que la Défense civile annonçait avoir contrôlé l’incendie, le ministère de la Santé n’avait publié aucun communiqué ni donné aucun bilan.

Plus de 15’000 morts

Les cas de Covid-19 ont dépassé mercredi le million en Irak qui manque de médicaments, de médecins et d’hôpitaux mais qui, probablement en raison de sa population, l’une des plus jeunes au monde, enregistre un nombre de décès dus au Covid-19 relativement bas. Officiellement 1’025’288 Irakiens ont été contaminés depuis l’apparition en février 2020 du nouveau coronavirus dans le pays, dont 15’217 sont morts.

Le ministère de la Santé indique procéder chaque jour à environ 40’000 tests, un taux très peu élevé dans un pays qui compte plusieurs villes de plus de deux millions d’habitants, où densité et promiscuité sont élevées. Pour éviter les hôpitaux délabrés, les malades préfèrent généralement installer une bouteille d’oxygène chez eux.

Début mars, une timide campagne de vaccination a vu le jour dans le pays où la population, qui boude les masques depuis le début de l’épidémie, reste très sceptique. Sur près de 650’000 doses de différents vaccins --la quasi-totalité reçues sous forme de don ou via le programme international Covax-- environ 300’000 ont déjà été injectées, selon le ministère de la Santé.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.