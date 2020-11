Terrorisme – Au moins 20 morts dans un massacre au Mozambique Les autorités du Mozambique suspectent que des djihadistes soient derrière un massacre commis dans le nord du pays, mercredi.

Image d’illustration. AFP

Des hommes armés, suspectés d’être des djihadistes, ont décapité une vingtaine de personnes dans le nord du Mozambique, ont indiqué mercredi des sources locales. Les victimes, cinq hommes et quinze adolescents, participaient à une cérémonie d’initiation.

Leurs corps mutilés ont été retrouvés lundi, dispersés dans une forêt du district de Muidumbe. Des insurgés islamistes opérant dans la région ont déjà attaqué, pillé et brûlé plusieurs villages dans ce secteur. «La police a été prévenue par des habitants qui ont trouvé les corps dans les forêts», a indiqué un officiel du district voisin de Mueda. «Il s’agissait de jeunes gens venus participer à une cérémonie d’initiation, entourés de leurs aînés», a-t-il ajouté.

Les djihadistes, qui ont prêté allégeance à l’État islamique, sont actifs depuis trois ans dans la région de Cabo Delgado. Ils attaquent villages et villageois dans le but d’y semer la terreur et de tenter d’y implanter un califat. En avril, ils ont ainsi décapité une cinquantaine de jeunes gens qui refusaient de rejoindre leurs rangs. Ils ont fait au moins deux mille morts et provoqué le déplacement de plus de 400’000 personnes depuis 2017, selon l’ONG Armed Conflict Location & Event Data group, basée aux États-Unis.

ATS/NXP