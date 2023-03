Philippines – Au moins 12 morts dans l’incendie d’un ferry Au moins 12 personnes sont décédées et 230 ont été secourues dans l’incendie d’un ferry dans le sud des Philippines, ont annoncé les autorités jeudi.

Le Lady Mary Joy 3 se rendait de Zamboanga City, sur l’île de Mindanao, à l’île de Jolo, dans la province de Sulu, lorsque l’incendie s’est déclaré mercredi 29 mars 2023. AFP

«Douze corps ont été retrouvés (…) trois d’entre eux sont des enfants, dont un bébé de six mois», a déclaré à l’AFP Jim Salliman, le gouverneur de la province de Basilan, au large de laquelle le ferry a pris feu.

Le Lady Mary Joy 3 se rendait de Zamboanga City, sur l’île de Mindanao, à l’île de Jolo, dans la province de Sulu, lorsque l’incendie s’est déclaré, mercredi en fin de journée, poussant les passagers à sauter par-dessus bord, a déclaré le responsable des catastrophes Nixon Alonzo.

Les sauveteurs, dont les garde-côtes philippins et les pêcheurs, ont sauvé 195 passagers et 35 membres d’équipage, au large de l’île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan. Quatorze personnes ont été blessées et sept sont toujours portées disparues.

Jim Salliman a déclaré que le nombre de disparus pourrait être plus important, car le nombre de passagers à bord du navire était supérieur aux 205 inscrits sur le registre. «Il y a probablement des passagers qui n’ont pas été enregistrés dans le registre. L’origine de l’incendie n’est pas claire. Les survivants ont été emmenés à Zamboanga et Basilan où les blessés ont été soignés pour des brûlures», a-t-il précisé.

Les Philippines, un archipel de plus de 7000 îles, souffrent d’un système de transport maritime médiocre, avec des ferries mal réglementés, souvent surchargés et prompts aux accidents.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.