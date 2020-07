Tempête – Au Mexique, Hanna fait deux morts et quatre disparus Après avoir balayé le Texas, Hanna, désormais rétrogradé en tempête tropicale, a frappé le nord-est du Mexique.

La tempête Hanna a provoqué des inondations dans l’État mexicain de Coahuila, notamment dans la ville de Saltillo. KEYSTONE/EPA/Miguel Sierra

Deux personnes ont été tuées et quatre sont portées disparues au Mexique après le passage de la tempête Hanna dans le nord-est du pays, a annoncé lundi la protection civile. Le phénomène météorologique a également provoqué des inondations.

Les deux morts sont une femme et sa fille emportées par le courant d’une rivière en crue, qu’elles tentaient de traverser à bord d’une camionnette dans l’État de Coahuila, à la frontière avec les États-Unis, selon des informations de la presse mexicaine. Les quatre personnes portées disparues se trouvaient dans ce même État, touché par de fortes pluies ces dernières 48 heures.

Plus d’un millier de Mexicains restent hébergés dans des abris temporaires après le passage d’Hanna, premier ouragan de l’année 2020 sur la côte Atlantique. Après avoir balayé le Texas, accompagnée de fortes pluies et de bourrasques, Hanna avait été rétrogradée en tempête tropicale. Mais les météorologistes avaient mis en garde contre le risque d’inondations et de glissements de terrain dans le nord du Mexique.

( ATS/NXP )