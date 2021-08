Triple tenant des 24 Heures – Au Mans, Sébastien Buemi retrouve «son» terrain de jeu

Le Vaudois participe pour la dixième fois à la plus connue des courses automobiles. Lassé? Non, parce que chaque année, c’est une nouvelle histoire. Plus que jamais favori, il sait que rien n’est jamais gagné d’avance.