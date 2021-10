Expositions d’art contemporain – Au Mamco, souriez, vous êtes filmés! La séquence d’automne du musée explore des pratiques artistiques thématisant la surveillance. Elles trouvent un écho prégnant dans la mise sous contrôle des citoyens en temps de pandémie. Irène Languin

Avec «WIP» (pour «Women in prison»), Tony Conrad explore un sous-genre du cinéma sur le thème de «Femmes en prison» pour mettre au jour les mécanismes de surveillance. Le spectateur est forcé de s’interroger sur son propre regard sur la scène. ANNIK WETTER

«On présente beaucoup de choses que peu de gens connaissent». Lionel Bovier, le directeur du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève), l’annonce d’emblée: le nouveau cycle d’expositions met en lumière des artistes qu’on qualifiera de discrets. Point de travaux esthétiquement flamboyants, non plus, dans cette séquence riche de huit propositions (lire aussi l’encadré). Mais en articulant diverses pratiques artistiques historiques autour du thème de la surveillance, l’abondant programme démontre la fragilité de notre modèle démocratique, aujourd’hui sévèrement mis sous cloche par la pandémie.

Performances sous surveillance Afficher plus Outre des accrochages dédiés au Genevois Fabrice Gygi, à Endre Tót, figure de l’avant-garde hongroise, ou à la pratique archivistique de l’artiste franco-italienne Tatiana Trouvé, le Mamco consacre encore deux salles à des actions artistiques qui thématisent la surveillance, non pas comme sujet, mais parce qu’elles en sont l’objet. «Performances à Moscou 1975-1985» révèle le foisonnement expérimental qui se développe dans et autour de la capitale de ce qui est alors l’URSS. Dans un pays où l’art n’a ni galeries ni marché, des groupes d’artistes se fédèrent pour créer leurs espaces d’expression, dans des appartements ou à la campagne, mettant assez spontanément en scène leurs propres personnes. L’exposition montre photos, artefacts et objets de ces performances. Quant à «Surveiller et performer», elle rassemble des œuvres issues des pays du bloc de l’Est entre 1969 et 1979. Dans un contexte de contrôle étatique absolu, les artistes inventent des protocoles discrets pour contourner l’appareil sécuritaire. Ainsi, se filmer furtivement les bras levés sur la voie publique suffit à intituler une performance «Théâtre»; et une femme qui se montre à son balcon dans une attitude provocatrice durant un défilé officiel avant de se faire arrêter prouve le lien existentiel entre regard et pouvoir. ILA

Vue de l’exposition consacrée à Tony Conrad, avec quelques «Yellow Movies». ANNIK WETTER Tony Conrad, vue d’exposition. ANNIK WETTER Tony Conrad, «Beholden to Victory»: cette installation participative exige du public de se ranger du côté des «civils» ou des «officiers» pour visionner une vidéo mettant en scène l’abus de pouvoir au sein de l’armée. ANNIK WETTER 1 / 4

Occupant l’entier du 1er étage et une partie du 2e, la rétrospective consacrée à l’Américain Tony Conrad (1940-2016) constitue le pivot de cette réflexion. «Son travail a été une grande entreprise de critique des codes et institutions culturelles», explique le curateur Balthazar Lovay. Dès ses débuts, il s’empare des champs de la musique, du cinéma ou des médias afin d’en déconstruire les notions de composition, de cadrage ou de discours, questionnant aussi ce qu’est un auteur. Son œuvre polymorphe, volontiers satirique, met au jour les structures de pouvoir et d’autorité qui sous-tendent toutes ces formes d’expression.

Expérimentations musiciennes

Si son nom s’est effacé des mémoires, Tony Conrad est, en pointillé, de toutes les avant-gardes de son époque, inspirant bon nombre de ses contemporains. Frais émoulu de Harvard, où il a étudié les mathématiques, il s’installe à New York en 1962 pour s’adonner à ses premières expérimentations musiciennes – au côté du compositeur John Cage notamment – et filmiques. Fasciné par la longue durée dans l’œuvre d’art, il propose par exemple des formes de «musique drone» où une ou deux notes sont tenues et répétées durant un très grand laps de temps. Une manière, selon le plasticien qui est aussi violoniste, de «déraciner et démanteler la fonction culturelle des compositeurs occidentaux considérés comme sérieux».

«Le travail de Tony Conrad a été une grande entreprise de critique des codes et institutions culturelles.» Balthazar Lovay, commissaire de la rétrospective consacrée à l’artiste américain

Tony Conrad applique les mêmes préceptes de désarticulation et de minimalisme au cinéma. En 1966, il présente «The Flicker», un film composé d’une succession régulière et rapide de fonds noir et blanc créant un effet stroboscopique, visible au 2e étage du Mamco. Ce métrage de 30 minutes réduit à sa plus simple essence remporte un succès critique mais provoque au sein du public nausées, vertiges et hallucinations. Il poursuit son examen de la longue durée avec les «Yellow Movies»: avec de la dispersion bon marché, il remplit de teintes claires des cadres noirs et rectangulaires aux proportions similaires aux écrans de cinéma sur de grands rouleaux de papier photographique. Avec le temps, la peinture jaunit, créant un «film» potentiellement infini.

L’artiste américain affectionne donc le matériau humble et fonctionne à l’économie de moyens. Il récupère beaucoup, bricole, cuisine, même; en vue de s’affranchir des procédés cinématographiques technologiques, il n’hésite pas à frire ou mariner de la pellicule, dont les rubans de celluloïd finissent en bocaux façon pickles. Un même humour préside à l’élaboration d’«Outils acoustiques», auxquels une salle est vouée. Des objets composites et biscornus à base d’instruments de musique et d’électricité, comme ces deux violons disposés le nez en bas sur une roue qui vient frotter leurs cordes.

Zieuter les gradés

Explorant frontalement les rapports d’autorité et de surveillance, d’autres pièces installatives de Tony Conrad défient le visiteur dans son rôle de regardeur. Telle «Beholden to Victory», pour laquelle des sièges sont installés de part et d’autre d’un ruban de sécurité. Le public peut s’asseoir pour visionner une fiction traitant d’abus de pouvoir au sein de l’armée; on doit toutefois choisir si on veut le faire en qualité d’«officier», soit franchir le ruban et s’installer tout devant, ou de «civil», et demeurer en seconde zone – tout en zieutant les gradés. Quelle que soit l’option, il faut s’adresser au gardien de salle pour obtenir un badge qui vous identifie selon la catégorie de votre choix. Ou encore «WIP» (pour «Women in prison»), qui met en scène une reconstitution de cellules de détention, face auxquelles l’audience est forcée de s’interroger sur son propre regard à travers les barreaux.

Les «Girl Dogs» de Julia Scher accueillent le visiteur au 3 e étage. ANNIK WETTER Julia Scher a elle-même travaillé dans une société de vidéosurveillance. ANNIK WETTER Le rose est omniprésent dans le travail de Julia Scher. ANNIK WETTER 1 / 3

C’est une obsession de la vidéosurveillance qui traverse l’intervention de Julia Scher, à laquelle le Mamco a confié une partie de son 3e étage. La plasticienne née en 1954 à Hollywood a, littéralement, placé le musée sous l’œil de caméras. Baptisées «Girl Dogs», deux statues de dobermans femelles en marbre rose – couleur omniprésente chez l’artiste – accueillent le public à l’entrée. Ces parangons de chien de garde présentent des traits vaguement félins, qui adoucissent l’idée de férocité qu’on se fait de la race, si bien que l’on ne sait plus si les molosses rassurent ou inquiètent; la même ambiguïté ressort de «Hidden Camera (Architectural Vagina)», qui voit une caméra inquisitrice dans un angle supérieur, bien mal camouflée derrière un bouquet de plumes rose fuchsia aux atours inoffensifs de vulve.

Dans l’espace voisin, un écran partagé en quatre apprend au visiteur qu’il était précédemment filmé, alors qu’un moelleux petit plaid églantine roulé dans un coin annonce en lettres brodées: «Security by Julia». Surveiller pour protéger, voilà une rhétorique par laquelle les États ont abondamment justifié couvre-feux, rétablissements des frontières nationales et traçage forcené ces dix-huit derniers mois.

