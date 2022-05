Afrique – Au Mali, la junte affirme avoir mis en échec une tentative de putsch La junte malienne a déclaré avoir déjoué un coup d’État effectué par des militaires «soutenus par un État occidental» la semaine passée.

Les militaires de la junte sont sous la conduite du colonel Assimi Goïta depuis leur prise de pouvoir. AFP

La junte au pouvoir au Mali a affirmé lundi soir avoir mis en échec la semaine passée une tentative de coup d’État mené par des officiers et soutenu par un État occidental, non précisé.

Le communiqué lu à la télévision d’État ne donne quasiment aucune précision sur ce qui se serait produit. Il fait état d’interpellations sans plus de détails. Il indique que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières. Aucune information n’avait filtrée jusqu’à lundi soir sur une tentative de coup de force qui serait survenue la semaine dernière.

«Dans le dessein malsain de briser la dynamique de refondation du Mali, un groupuscule d’officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d’État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022», dit le communiqué du gouvernement dit de transition installé par les militaires. «Ces militaires étaient soutenus par un État occidental», ajoute-t-il sans plus de précision.

Crises sécuritaire et politique

Le Mali, plongé dans des crises sécuritaire et politique profondes depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et djihadiste en 2012 dans le Nord, a été le théâtre de deux coups d’État menés par le même groupe de colonels en août 2020 et mai 2021.

Le pays est désormais dirigé par une junte qui s’est détournée de la France et de ses partenaires, et s’est tournée vers la Russie pour tenter d’endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre et le Burkina Faso et le Niger voisins. Les militaires sous la conduite du colonel Assimi Goïta ont renoncé à leur engagement initial de rendre le pouvoir à des civils après des élections programmées en février 2022.

AFP

