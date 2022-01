Nouvelle exposition – Au MAH, pas besoin d’un dessin pour (re)découvrir des trésors oubliés Le commissaire de la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire, Jean-Hubert Martin, a prélevé dans les collections et les réserves 550 pièces qu’il fait résonner entre elles. Pascale Zimmermann Corpataux

La nouvelle exposition du MAH, «Pas besoin d’un dessin», présente notamment un nuancier d’œuvres agencées par couleur. LAURENT GUIRAUD

Un couteau tout seul est perçu comme une arme. Disposé aux côtés d’une fourchette, le voilà nettement plus pacifique, annonciateur d’un bon repas. Pour agencer la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire (MAH) dont il est le curateur, Jean-Hubert Martin a procédé de la même façon: par analogie, par affiliation ou parfois, par opposition. Une œuvre n’est pas prise pour elle-même, mais en relation avec une autre. Et comme un cadavre exquis, «Pas besoin d’un dessin» joue sur les associations d’idées. Qui dit cheveux dit barbe, qui dit maternité pense sein, de la naissance de Vénus on passe à la cascade, les riches vont avec (ou contre) les pauvres, Liliput avec les géants, la bacchanale appelle naturellement le bistrot, l’amour la haine, l’arnaque réclame la décapitation. Et ainsi de suite selon le mécanisme de la pensée automatique.