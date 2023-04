Les Pâquis – Au Lóu One, découvrons la cuisine relevée du Sichuan Le chef Kwok Keung Lau propose, entre autres, un menu consacré à ces plats dominés par les piments. Alain Giroud

Le restaurant chinois LOU ONE à l'hôtel Kempinski. Lucien Fortunati

Le temps semble suspendu au Lóu One, exquise oasis nichée dans l’hôtel Fairmont. Les seuls signes de changements concernent le nom des établissements. Le restaurant s’appelait autrefois le Tse Yang et l’hôtel le Noga-Hilton, puis le Kempinski. En revanche, le chef de cuisine, Kwok Keung Lau, est toujours fidèle au poste depuis la création de cette belle table chinoise en 1984. Pier Giovanni et Stéphane Ensini dirigent toujours la manœuvre.Installons-nous donc en face du jet d’eau et lançons-nous dans la dégustation d’un des trois menus proposés. Pourquoi pas le plus piquant, dédié à la cuisine du Sichuan? On peut le demander pas trop pimenté si nos papilles sont délicates…