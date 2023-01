Au Loti, le chef William Weiss multiplie les saveurs classiques et exotiques Le restaurant-bar de La Réserve reçoit un nouveau décor signé Jacques Garcia et propose une carte qui satisfera tous les appétits. Alain Giroud

La salle principale du Loti a accentué son esprit végétalisé avec des cascades de fougères, les murs ont passé au bleu et le tissu d’ameublement beige et ocre accentue l’élégance des lieux. Mais pas question de profiter de ce nouveau décor à moins d’être client de l’hôtel. Alors cap sur la terrasse! L’esprit culinaire du lieu a également évolué. Le nouveau chef, William Weiss, est originaire d’Alsace, où ses parents tenaient une ferme-auberge dans la montagne. Il a travaillé, entre autres, avec Christophe Cussac au Métropole, à Monaco, et à l’Hostellerie Jérôme, à la Turbie, sous les ordres de Bruno Cirino.

Riz croustillant et tartare de thon aillé

Il a élaboré une carte qui satisfera tous les appétits. Elle s’ouvre sur une farandole de sushis, quelques ceviches, avant de se consacrer à une vision plus internationale. On n’échappe donc pas à la salade César que tous les cuisiniers semblent découvrir alors qu’elle a été créée en 1924 au Mexique! Pointons plutôt le doigt sur ce riz croustillant surmonté, à choix, d’un tartare de saumon ou de thon. Débarquent quatre cubes de riz pour sushi passés à la friteuse. Ils sont bien croustillants et même délicieux. La chair du poisson, elle, découpée pas trop finement, est enrobée d’une sauce assez pimentée et surtout très aillée. Un détail qui devrait figurer sur la carte, car ce condiment est rarement utilisé dans ce type de préparation, contrairement à l’échalote ou à la ciboulette.

Les crevettes bleues - vraiment bleues - sont lovées, elles, dans un petit saladier. Assaisonnées de ponzu, préparation japonaise composée entre autres de sauce soja et d’agrume. Quelques (trop rares) feuilles de coriandre complètent la panoplie aromatique. Un ceviche aussi rafraîchissant que le fond de l’air en fin de soirée! Les crustacés se révèlent d’une élégance incroyable. Un joli moment gourmand.

Une vraie «coteletta alla milanese»

On en dira autant de la «milanaise de veau». Appellation succincte évoquant a priori une viande panée, une côtelette, même, si le chef est bien renseigné. Il l’est! Car une coteletta alla milanese atterrit sur la table. Aplatie comme il se doit, mais pas trop. Elle ne s’est pas transformée en orecchio di elefante qui aurait débordé de l’assiette. Dorée, croustillante, épaisse juste ce qu’il faut pour obtenir une mâche agréable et parfumée au beurre, on ne s’y trompe pas! Car cette coteletta grésille dans le beurre clarifié. Elle est présentée avec un demi-citron passé à la poêle. Un choix de garniture est proposé, va pour les frites saupoudrées de paprika. Honnêtes, sans plus. Le veau reste la vedette du plat! L’œil est attiré par les spaghetti all’astice, donc au homard. La pasta, de diamètre assez imposant, est enroulée en dôme, nappée d’une sauce tomatée au coulis de crustacé et entourée de la chair et des pinces (décortiquées). Les puristes trouveront une légère surcuisson, une texture al dente un peu molle. Pas de quoi renoncer à la dégustation, mais ressentir tout de même un petit regret. Cela dit, l’ensemble est somptueux.

Le chef ne mégote pas sur le homard, la sauce, voluptueuse, est une vraie réussite. Ignorons, bien entendu, la mini-soupière de parmesan râpé. Ce serait une faute d’en répartir une seule particule sur cette très belle assiette. La charmante responsable de la terrasse fait campagne pour les desserts et le millefeuille en particulier: «Une merveille!» Comment résister? Il arrive, longiligne, composé de lames fines de feuilletage emprisonnant une crème au caramel. Des éclats de noix de pécan enrobées de sucre renforcent la note croustillante. La merveille annoncée. Quel superbe feu d’artifice final!

Le Loti Hôtel La Réserve, 301, route de Lausanne Bellevue; Tél. 022 959 59 79 ; ouvert tous les jours ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 100 fr, terrasse ; parking ; accès handicapés ; carte des vins éclectique à prix sévères ; note du pain 4,5/5 ; service très sympathique.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

