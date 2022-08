Vernier SwimRun – Au Lignon, on s’amuse à courir en se mouillant Malgré deux annulations en quatre ans, la manifestation suscite un bel engouement. Ce sera à nouveau le cas le dimanche 28 août. Pascal Bornand

Le Rhône figure au hit-parade de l’été 2022 et du 4 e Vernier SwimRun. LDD/GREG CLEMENT

Le Vernier SwimRun n’est pas un long fleuve tranquille. Après un baptême réussi en 2018, la manifestation inspirée d’une tradition nordique a connu bien des vicissitudes. Une brusque montée des eaux du Rhône, puis les aléas du Covid ont repoussé de deux ans sa 2e édition. Elle aurait pu couler à pic. Au contraire, elle est repartie de plus belle l’été dernier – en mettant des gants pour se prémunir du virus – et elle s’apprête à poursuivre son cours le dimanche 28 août. En binôme, à travers bois et au fil de l’eau.

C’est en Suède que la pratique du SwimRun s’est popularisée dans les années 2000. Son principe: passer d’une île à l’autre en courant et en nageant. Silvaplana est devenu son fief en Suisse. Lausanne et la vallée de Joux ont suivi avant que Vernier ne se jette à l’eau en adaptant la formule.

«On rigole beaucoup, c’est sportif et c’est avant tout très convivial.» Valérie Pillonel, du Service des sports de la ville de Vernier

Au Lignon, si les débutants se limitent au parcours «Découverte» (6,2 km de trail et 700 m de nage), les plus aguerris ont le choix entre la version «Aventure» ou «Challenge», qui double ou triple les distances effectuées en alternance. Oui, il faut savoir se mouiller, même les chaussures! Les duos, obligés d’être inséparables, accordent leurs foulées et leurs brasses, le chrono final étant établi au passage sur la ligne du second concurrent.

«On rigole beaucoup, c’est sportif et c’est avant tout très convivial», indique Valérie Pillonel, la cheffe du Service des sports de la ville de Vernier. On ne lésine pas sur la sécurité, surtout dans l’eau où des plongeurs veillent au grain. Et en cas d’ouverture du barrage, la compétition peut être annulée. On ne veut pas prendre le risque de laisser filer des nageurs jusqu’à Marseille.» Attention: la clôture des inscriptions est fixée au 23 août.

Départ au sec, devant l’école du Lignon, avant la descente au bord du Rhône et le grand plouf. LDD/GREG CLEMENT

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.