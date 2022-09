La cité du Lignon a été victime de réguliers et fréquents d’incendies depuis quelques années, ce qui a plongé la population dans la peur d’un incendie de grande ampleur. Parfois, le feu est repoussé aux locaux de poubelles dans les caves, parfois directement sur des véhicules ou dans un débarras d’encombrants. Si ces incendies n’ont heureusement pas eu de conséquences graves, il est évidemment urgent d’y mettre un terme. Sans sombrer dans l’alarmisme, il faut observer de près ces répétitions chroniques, pour s’en débarrasser définitivement. Graduellement, les tensions montent. Un schéma est déjà schéma tracé. Même si on est loin des émeutes en Suisse.

Selon l’échelle de la violence urbaine conçue par la philosophe et policière Lucienne Bui Trong, il y a huit degrés de violences qui vont du «moins grave» au «plus grave». Du «simple» feu de poubelle à l’émeute accompagnée d’affrontements avec les forces de l’ordre pendant plusieurs jours. Chaque degré de violence s’élève en intensité. Le «moins grave», est une sorte de vandalisme gratuit; un peu comme les incendies ponctuels de voitures ou feux, comme au Lignon. Puis, on arrive à la destruction anti-institutionnelle. Enfin, des agressions physiques contre des agents de l’État et des émeutes attaquant les forces de l’ordre.

Pour mieux comprendre les feux au Lignon, j’ai déposé une question au Conseil d’État, qui m’a répondu de façon intéressante. Depuis cinq ans (entre 2018-2022), il y a eu 96 incidents de feux constatés par la police au Lignon. Selon les mêmes sources, la grande majorité des cas sont des incendies de détritus ou de poubelles, tant à l’extérieur que dans les locaux prévus à cet effet, dans les allées, devant les bâtiments ou dans les caves. Sur ce chiffre, 59 sont d’origine criminelle (61%), et les 39% restants sont soit indéterminés soit dus à de la négligence ou à des problèmes techniques. Pour chaque incendie, une patrouille de policiers en uniforme est engagée sur les lieux. En tout, la police a procédé à sept interpellations, qui ont permis de résoudre plusieurs cas. Ces mesures ont été coordonnées avec les agents de la police municipale de Vernier afin de déployer ce dispositif de manière efficiente.

Selon le Conseil d’État (et la police), les incendies consécutifs n’ont aucun lien avec d’autres activités criminelles, comme le trafic de drogue par exemple. Il s’agit de «pyromanes isolés (adultes) et/ou de jeunes qui prennent plaisir à mettre le feu à des détritus ou à des poubelles»*. Le 17 mai dernier, une motion votée à l’unanimité par le Conseil municipal de Vernier a exigé des mesures nouvelles.

Il n’empêche qu’il y a un sentiment de laisser-aller chez les habitants au Lignon. Ils craignent un vrai drame pour que les autorités réagissent réellement.

