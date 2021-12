Mésaventure – Au lieu de la magie, ils ont eu droit à la malchance de Noël Une famille de Genevois avait tout prévu pour réussir à partir en Thaïlande. Sauf la série de couacs qui a ruiné son voyage. Aurélie Toninato

Xavier et sa famille étaient promis à la magie de Noël, aux retrouvailles avec grand-maman, à la plage ensoleillée. Ils ont eu droit aux désillusions, à l’isolement et à la pluie. Depuis des mois, ce trentenaire genevois tente de se rendre en Thaïlande, pays d’origine de sa compagne, pour rendre visite à sa belle-famille et lui présenter la petite dernière, âgée de 14 mois.

Le Covid n’a eu de cesse de retarder le projet. «Finalement, pour Noël le pays s’ouvrait enfin un peu, avec des exigences à remplir, on pouvait tenter le coup», confie Xavier. Les billets d’avion sont pris pour le 23 décembre à 11 heures, le rendez-vous chez le médecin pour quatre tests PCR est réservé pour le 21 décembre - indispensable même pour les vaccinés -, la nuit d’hôtel en Thaïlande pour la quarantaine ainsi que les dépistages exigés sur place sont payés en avance. Le couple prend un maximum de précautions. «Nous avons notamment retiré notre fille, âgée de 3 ans, de la crèche deux semaines avant le départ afin d’éviter une contamination, raconte le papa. Je gardais le masque au travail et je ne prenais plus ma pause avec mes collègues.»