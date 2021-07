Federer n’ira pas à Tokyo – Au Ladies Open de Lausanne, on comprend la décision du Maître Après le choix du Bâlois de renoncer aux Jeux olympiques, le patron du tournoi WTA de Vidy, des joueuses et un coach n’étaient qu’à moitié surpris de son forfait. Christian Maillard

Reverra-t-on Roger Federer sur un court? Tout le monde l’espère dans le milieu. Mercredi à Vidy, on en était convaincus. KEYSTONE

Son annonce a claqué comme un vilain smash dans le filet, qui l’a mis hors Jeux. Roger Federer, qui a écouté son corps, ne fêtera pas son 40e anniversaire à Tokyo. Champion olympique de double en 2008 à Pékin avec Stan Wawrinka, le Bâlois, battu quatre ans plus tard à Londres en finale par Andy Murray, ne remportera jamais de l’or en simple. Comme il l’a souvent fait sur un court avec de gros coups d’éclat, l’ex-No 1 mondial a cette fois-ci surpris tout son monde en jetant l’éponge à quelques jours de ces JO.

Que ce soit à Vidy, en Suisse ou dans le monde, ce mercredi les fans du Maître ne parlaient que de ça ou presque. Pour certains, ceux qui auraient voulu qu’il ajoute le dernier titre qui manquait à son immense palmarès, c’est forcément de la déception. Mais pour les autres, la majorité, le forfait du Bâlois était attendu et compréhensible. On a tendu nos oreilles et notre micro au bord du lac, entre deux matches du Ladies Open de Lausanne.