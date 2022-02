Course au visa à Pristina – «Au Kosovo, nous assistons à une fuite des cerveaux»  

«Moi aussi, j’ai déposé une demande de visa de travail pour l’Allemagne, comme presque tout le monde.» Dans son petit cabinet d’assurance situé près de la frontière avec l’Albanie, Ardianit souffle de lassitude. Malgré un emploi garanti et un revenu mensuel de 400 euros proche du salaire moyen, ce quadragénaire au visage rond dresse un constat lapidaire sur la situation de son pays. «Ici, les choses n’avancent pas, ou trop lentement. Le Kosovo est encore loin de fonctionner comme un État européen.»

Un an après la victoire triomphale du parti de gauche souverainiste, Vetevendosje, aux élections législatives, et quatorze ans après son indépendance, l’enthousiasme semble être retombé dans le pays le plus jeune d’Europe. Les 9% de croissance économique mis en avant par le nouveau gouvernement ne compensent pas les effets de la crise et une inflation galopante qui touche durement les plus fragiles. Les timides réformes lancées ces derniers mois contre la corruption n’ont pas étanché l’immense soif de changements d’une jeunesse impatiente.