Tenanciers privés d’exercer – Au Jura, un restaurateur en faillite perd sa patente «à vie» C’est une particularité jurassienne: dans la restauration, on n’a pas le droit à l’erreur. En période d’insécurité liée au Covid-19, la profession est à bout. Sébastien Jubin

Dans le canton, Thierry Dumazy est l’une des premières victimes des restrictions liées à la crise sanitaire. Yvain Genevay

En plein cœur de la vieille ville de Porrentruy, le café bar Le Suisse, vénérable institution de 120 ans, est le premier établissement du Jura à tomber sous l’ère Covid. Son gérant a déposé le bilan il y a un mois. Thierry Dumazy est donc l’une des premières victimes des restrictions liées à la crise sanitaire. Cet homme de 46 ans, père de trois enfants, a tout perdu.

Il faut dire que dans le canton du Jura, la loi sur l’hôtellerie et la restauration est plus stricte qu’ailleurs. Elle stipule notamment que «les faillis et les personnes qui ont fait l’objet d’une saisie infructueuse dans le cadre de la profession ne peuvent être titulaires d’une patente ou d’un permis, sauf circonstances exceptionnelles».