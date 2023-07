Retour de l’Auditorium – Au Jazz, Nnavy n’a pas chaviré La jeune Lausannoise recevait lundi les honneurs du Stravinski, en ouverture de Lionel Richie. Soul contre soul, celle de la musicienne en a imposé par sa suave assurance. Francois Barras

la Lausannoise Nnavy a publié cette année un six-titres en nouveau jalon d’un parcours prometteur entre R’n’B et jazz. keystone-sda.ch

Certains soirs comptent plus que d’autres dans la vie d’un artiste: nul doute que Nnavy et ses musiciens se souviendront longtemps de ce 3 juillet à Montreux. Un Stravinski pour eux tout seuls, ou presque – il fallait juste le partager ensuite avec Lionel Richie, une broutille… Mais à 20h30 précise, c’est bien la Lausannoise de 24 ans qui apparaissait sous les projecteurs. Ce soir-là, la machine à fabriquer des émotions de l’Auditorium tournait à plein, mais en sens inverse. Au début tout du moins.

Le conte de fées de l’artiste propulsé en quelques années vers les scènes les plus prestigieuses devient de moins en moins rare, mais il trouve avec Nnavy une illustration optimale. L’adolescente qui chantait ses classiques dans sa chambre s’est imposée en quelques années comme l’une des voix suisses les mieux cotées, et une valeur sûre d’un R’n’B mâtiné de jazz et de new soul. Une trajectoire verticale qui la déposait ainsi face au public de l’ex-Commodore, dans un Montreux Jazz qui lui avait déjà offert nombre de ses scènes au gré de sa jeune carrière. Allait-elle trébucher sur la cardinale, là où peu de voix romandes ont retenti?

Pas une seconde. Bien que chavirée par une émotion non feinte qu’elle transformait en plaisir contagieux, la chanteuse se laissait glisser avec assurance dans le velouté de ses compositions, aidée en cela par un quartette d’instrumentistes solides et complices, «grandis» avec elle au sein des écoles lausannoises de musique.

Son six-titres récemment publié sera joué dans sa totalité, reproduisant une suavité jazz d’une grande maturité instrumentale et d’une chaleur vocale enveloppante, emportant le public avec une facilité déconcertante et le laissant frémissant, prêt pour l’ébullition à venir. À ce registre, on n’aurait pas boudé quelques explosions plus franches de la part du quintette, jouant toujours en bordure du débordement, par touches impressionnistes à la limite de l’explosion mais sans que rien jamais ne déborde. Sur «No Promises», le récent EP, le swing syncopé de «Come and Get it» compte pourtant parmi le titre le plus dynamique – et attractif - de la chanteuse. Une folie à creuser?

Lionel Richie, une certaine idée de la classe. keystone-sda.ch

Celle de Lionel Ritchie n’a plus besoin de bride. Dans un Stravinski bondé, l’Américain ne laisse pas apparaître de baisse de régime malgré ses 74 ans et son visage en voie de «bogdanovisation» avancée. La bouche reste mobile, heureusement, et glisser «I’m Easy» en entrée de jeu n’est pas la moins bonne des idées pour recouvrir la salle d’une couche meringuée grand luxe, prête pour des coquineries soul. Derrière le veston en lamé rouge du sex lover, un slogan définitif: «All Night Long!» Montreux était prévenu.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

