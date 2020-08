Animation – Au Jardin botanique, on joue à compter les palmiers Imaginative et ludique, l’exposition sur le botaniste Carl von Martius se poursuit à la Bibliothèque. Benjamin Chaix

Planche représentative du volume 3 de l’«Historia Naturalis Palmarum».

Ce mercredi 19 août auraient dû avoir lieu les animations hebdomadaires destinées aux visiteurs de la Bibliothèque du Conservatoire et jardin botaniques. Ces dernières semaines, des employés de l’institution les attendaient avec des tests et des expériences, à la sortie de l’exposition «Carl von Martius: à la découverte de la biodiversité tropicale». Une manière ludique de s’approcher, dès l’âge de 3 ans, du monde des palmiers, auquel le botaniste bavarois von Martius a consacré des heures et des heures d’exploration et d’étude. Malheureusement, pour des raisons logistiques, ce rendez-vous du 19 août, qui devait être le dernier de l’été, n’aura pas lieu.