Asie – Au Japon, un mort et deux disparus à cause de pluies torrentielles Des pluies torrentielles, provoquées par la tempête tropicale Mawar, ont fait un mort et deux disparus au Japon. Les orages vont se poursuivre ce week-end.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes au Japon, les masses d’air chaud transportant plus de vapeur. AFP

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Japon ont fait un mort, deux disparus et une trentaine de blessés ont annoncé samedi des responsables de l’archipel, où des milliers d’habitants avaient été appelés à évacuer vendredi.

Les autorités japonaises ont appelé à l’extrême vigilance «face aux risques de glissements de terrain, d’inondations et de rivières en crue» provoqués par la tempête tropicale Mawar, auparavant classée comme typhon.

Dans le centre du pays, une équipe de sauveteurs «a trouvé un homme d’une soixantaine d’années dans une voiture submergée» et sa mort a été ensuite confirmée, a déclaré à l’AFP un responsable municipal de Toyohashi, dans le département d’Aichi.

Niveau maximum d’alerte

À l’ouest, dans le département de Wakayama, où plusieurs cours d’eau sont sortis de leurs lits, des recherches sont en cours pour retrouver un homme et une femme portés disparus, ont indiqué des responsables à l’AFP. Au total, six personnes ont été grièvement blessées et 24 autres présentaient samedi matin des blessures légères, a indiqué l’Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.

Des recommandations d’évacuation – assorties du niveau maximum d’alerte – avaient été émises vendredi, mais ont été rétrogradées samedi avec l’affaiblissement des précipitations. De nouvelles consignes ont été cependant adressées aux habitants vivant près de Tokyo samedi matin en raison des risques d’inondations.

Pendant que plusieurs villes, dont Toyohashi et Koshigaya sur la côte ouest, enregistraient en 24 heures des records de précipitations, l’Agence nippone a demandé aux habitants de se tenir «sur un pied d’alerte» devant le risque de «glissements de terrain, de débordements des rivières et d’inondations de zones en basse altitude».

Réchauffement climatique

Quelque 4000 foyers des départements proches de la capitale ont été privés de courant, selon le réseau d’électricité de Tokyo, mais celui-ci a été en grande partie rétabli quelques heures plus tard.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes au Japon, les masses d’air chaud transportant plus de vapeur. La tempête Mawar était encore classée comme typhon lorsqu’elle s’est violemment abattue fin mai sur l’île américaine de Guam, déracinant des arbres, emportant des maisons et privant temporairement d’électricité des dizaines de milliers d’habitants.

Le trafic des trains à grande vitesse (shinkansen) a été temporairement suspendu entre Tokyo et Nagoya avant de reprendre à la mi-journée, selon la compagnie ferroviaire JR. En 2021, de fortes pluies ont déclenché un glissement de terrain dans la station balnéaire d’Atami, au centre du pays, qui a tué 27 personnes.

AFP

