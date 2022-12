Art lyrique à Genève – Au Grand Théâtre, une «Maria Stuarda» à petite couronne Plongé dans des tableaux léchés et séduisants, le deuxième épisode de la trilogie des Tudor de Donizetti peine à convaincre sur le front musical. Rocco Zacheo

Scène de «Maria Stuarda», avec Elisabeth I re à un âge avancé, incarnée par une figurante. MAGALI DOUGADOS

Êtes-vous attirés par la gloire et les affres des têtes couronnées du Royaume-Uni, d’hier et d’aujourd’hui? De Netflix, avec son imparable série «The Crown» à Shakespeare et ses tragédies, en passant par les récits de Harry et Meghan et par d’autres innombrables canaux, il y aurait là de quoi remplir l’existence du commun des mortels. Sur le front lyrique, la matière est tout aussi dense et le Grand Théâtre le rappelle ces jours-ci, en proposant aux mélomanes la deuxième étape de ce voyage au cœur des Tudor conçu par Gaetano Donizetti sous forme de trilogie. Nous voici alors au plus près de la tragédie de «Maria Stuarda», l’Écossaise qui convoitait la couronne de sa cousine Elisabeth Ire et dont le complot pour assassiner la rivale lui a valu l’emprisonnement et l’échafaud.