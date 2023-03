Nouvelle production lyrique – Au Grand Théâtre, un nouveau voyage pour une vieille histoire Le compositeur allemand Christian Jost signe les musiques de «Voyage vers l’espoir», opéra inspiré du film oscarisé de Xavier Koller. Rencontre avant sa création mondiale. Rocco Zacheo

Le compositeur allemand Christian Jost, dont on entendra au Grand Théâtre, en création mondiale, son «Voyage vers l’espoir». LAURENT GUIRAUD

Il y a un mouvement rare dans le monde de l’opéra, qui consiste à se pencher vers le 7e art pour y trouver de quoi nourrir une nouvelle production lyrique. Au Grand Théâtre, on assistera à cette bascule étonnante par le biais d’une migration sur les planches du film de Xavier Koller, «Voyage vers l’espoir», oscarisé voilà plus de vingt ans. Par-delà la curiosité que suscite cette proposition, des questions se posent sur la perméabilité entre deux mondes artistiques éloignés et sur les défis que cela comporte lorsqu’on veut les rapprocher.