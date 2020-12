Concert en streaming – Au Grand Théâtre, un Noël à l’écran Le récital du Jeune Ensemble de la maison est en ligne, dans une captation sobre et soignée. Rocco Zacheo

Les quatre membres du Jeune Ensemble du Grand Théâtre, accompagnés au piano par Xavier Dami. GTG

Un piano, un sapin de Noël et quatre voix se succédant en configurations variables sur la scène du Grand Théâtre. Voilà ce que l’on découvre en se dirigeant vers la plateforme digitale de la maison lyrique genevoise, qui habille ainsi, avec les moyens palliatifs du streaming, des fêtes de fin d’année hors du commun. Mesures sanitaires obligent, les portes de l’institution resteront fermées et il faudra renoncer ainsi aux grandes productions qui s’offraient habituellement durant cette période. À la place, quelques clics sur le clavier et l’écran de votre ordinateur vous rapprocheront de la troupe du Jeune Ensemble du GTG, en résidence le temps d’une saison à la place Neuve.

Le programme du récital ratisse large, entre pièces sacrées, mélodies profanes et chants populaires: du «Panis Angelicus» de César Franck en ouverture jusqu’à l’incontournable «Stille Nacht» de Franz Xaver Gruber qui ferme le voyage, on côtoie un répertoire riche en compagnie de voix plus que prometteuses. Celles de la soprano Marie Lys, de la mezzo Anna Schaumlöffel, du ténor Julien Henric et du baryton-basse Justin Hopkins, tous accompagnés au piano par Xavier Dami. Cette captation sobre et soignée permet ainsi au Grand Théâtre de garder le contact avec son public. Il en ira ainsi aussi pour un des points forts de la saison, «Pelléas et Mélisande» de Claude Debussy, signé par ces trois figures majeures que sont Marina Abramović – elle fait ses débuts dans le monde lyrique –, Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet. Une captation est d’ores et déjà prévue et sera livrée en janvier, avant les représentations en salle avec public, du 24 ou 28 janvier. Si le virus le permet, bien sûr…