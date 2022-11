Spectacle lyrique – Au Grand Théâtre, Monteverdi perd son «Combattimento» Le spectacle conçu par Christina Pluhar et son ensemble L’Arpeggiata a manqué de consistance scénique et d’un plateau vocal adéquat. Rocco Zacheo

«Le triomphe de la mort» de Brueghel l’Ancien, dont les détails ont été projetés sur la scène du Grand Théâtre. PRADO

La promesse que nous ont soumis deux soirs durant Christina Pluhar et son ensemble L’Arpeggiata avait de quoi secouer les plus paresseux. Au Grand Théâtre, comme sur les quatre autres scènes européennes associées à la production, la cheffe promettait de mener le public dans un périple autour du roi du madrigal, Claudio Monteverdi, et de quelques-uns de ses contemporains. Une période faste sur le front vocal, placée à cheval entre le XVIe et le XVIIe, allait pouvoir surgir, dans un projet posé sur deux incontournables du compositeur de Crémone: «L’Orfeo» et «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda».

Millefeuille d’airs

Les attentes, hélas, ont vite été déçues, minées par des choix peu concluants. Le premier relève de l’enveloppe du spectacle, d’une grande maigreur, se limitant à une simple mise en espace de la dramaturgie. Un pan tout juste animé par des images projetées sur grand écran – des feuilles mortes, des détails de deux célèbres «Triomphes de la mort», l’un de Brueghel l’Ancien conservé au Prado de Madrid, l’autre au Palazzo Abatellis à Palerme. L’absence d’un fil conducteur affirmé sur les planches a conféré à l’aventure des airs de millefeuille, où chaque «aria» est venue s’empiler sur la précédente, sans autre liant que le thème de la mort pour nouer la gerbe.

Il y a eu ensuite une distribution qui n’a convaincu qu’en partie. On retiendra, parmi les maigres réussites, la sobre entrée en matière, empreinte de noblesse et d’une tristesse contenue, qu’a offert d’une voix claire Cyril Auvity dans «Homo fugit velut umbra», complainte anonyme du XVIIe siècle. On ajoutera aussi, en quasi-épilogue de la production, un bouleversant «Dormite o pupille» de Pietro Andrea Ziani (1616-1684), incarné superbement, dans son long voile bleuté et sous son masque de la mort, par le contre-ténor Valer Sabadus. Céline Sheen a été elle aussi troublante de justesse, timbre de miel, legato coulant, dans l’air d’Euridice «Mio Ben» signé Luigi Rossi (1597-1653).

La star de la soirée, Rolando Villazón, a paru la plupart du temps excessive dans l’expression, campant trop souvent dans les forte et faisant preuve de peu d’assurance dans les ornementations. Enfin, L’Arpeggiata a accompagné en donnant un relief trop peu prononcé aux pièces, ne se libérant que dans la scène finale, celle du «Combattimento».

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.