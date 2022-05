Décryptage – Au Grand Théâtre, le tragique sublimé Les travaux du photographe Paolo Pellegrin, membre de l’agence Magnum, accompagne les propositions de la saison prochaine. Zoom sur l’image phare du catalogue. Rocco Zacheo

Berger fuyant une zone de guerre contrôlée par Daech, en Irak en 2016. PAOLO PELLEGRIN

Rien, de cette grande photo qui traverse de part en part la couverture du catalogue de la saison à venir du Grand Théâtre, n’évoque en nous le monde de l’opéra, ses codes et ses fastes, ses entrailles et ses dorures. Et aucun des autres visuels étonnants qui accompagnent les propositions de la maison genevoise n’y fait référence non plus. En feuilletant l’objet, on croise par ici un «Parsifal» de Wagner, et on est en même temps happé par le regard éteint d’un réfugié au bout de ses forces, secouru sur l’île de Lesbos. Plus loin, voilà une «Lady Macbeth de Mstensk» de Chostakovitch, qu’on croit incarnée par une combattante des forces kurdes YPG traversant des décombres en Irak. C’est sur ce choix graphique fort que repose un catalogue épais et somptueux, aux allures de portfolio. Ces images immédiatement captivantes, on les doit à l’Italien Paolo Pellegrin, artiste et reporter de guerre, membre de la prestigieuse agence Magnum.